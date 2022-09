BRACIGLIANO. APPUNTAMENTO CON EVENTO FIABE, VOLUTO DA AMMINISTRAZIONE RESCIGNO

Domani 1 Ottobre 2022, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli alla frazione Torchiati di Montoro, a partire dalle ore 19.00 si terrà un altro appuntamento con gli “Itinerari da Fiaba con Giambattista Basile”. Alle ore 19.00 verrà collocata una targa con un disegno di Elena Petrizzi con un QR Code del direttore artistico Gaetano Stella che spiega, attraverso un video, gli obiettivi di un progetto di sviluppo territoriale che mira alla divulgazione della cultura, della storia e delle tradizioni locali.

Alle ore 19.30 si terrà poi il teatro in piazza con la messa in scena de “La Gatta Cenerentola” di Giambattista Basile con attori e interpreti diretti dal maestro Gaetano Stella.

“Itinerari da Fiaba” rientra nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici dal Parco Letterario “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile, nell’ambito del quale il Comune di Bracigliano è proprio sede del Parco Letterario. Un progetto avviato dall’Amministrazione Comunale guidata dall’ex Sindaco Antonio Rescigno, attuale consigliere di opposizione del gruppo “Radici” insieme al candidato sindaco delle passate elezioni Franco Angrisani e agli ex assessori Anna Campanella e Domenico Moccia.

“Siamo orgogliosi – hanno dichiarato i membri del gruppo di opposizione – di aver intrapreso un percorso iniziato tempo addietro e conclusosi con la presentazione ufficiale degli “Itinerari da Fiaba con Giambattista Basile” lo scorso 5 Marzo presso l’Aula Consiliare del Comune di Procida, eletta Capitale Italiana della Cultura 2022. Nel nostro ruolo di amministratori che abbiamo adempiuto per 10 anni consecutivi abbiamo avuto un unico obiettivo: quello dello sviluppo del territorio che passa attraverso la divulgazione della cultura e delle tradizioni locali di qualsiasi natura, da quelle enogastronomiche a quelle artistiche e musicali. Tale scopo ha reso possibile una salda unione del precedente gruppo di maggioranza, formato da professionalità capaci di intercettare tutte le opportunità di valorizzazione e di crescita per il nostro Comune e per i nostri concittadini con l’intento di portare il nome di Bracigliano sempre più in alto e oltre i nostri confini”.

La precedente amministrazione a guida Rescigno ha aderito al bando indetto dalla Regione Campania finanziato con i fondi del POC Campania 2014/2020, ricevendo l’approvazione da parte di Palazzo S. Lucia. Gli “Itinerari da Fiaba”, secondo quanto indicato dal programma, prevedono ora da ottobre a dicembre l’organizzazione di laboratori creativi nelle scuole dei Comuni aderenti al progetto