BRACIGLIANO, COMUNALI 2021. ALMENO TRE I NOMI IN CAMPO PER LA SUCCESSIONE AD ANTONIO RESCIGNO

Fine anno, tempo di auguri ma anche di scelte politiche: e sono molto attese quelle che riguardano il Comune di Bracigliano dove l’attuale sindaco Antonio Rescigno, dopo 10 anni di governo cittadino, per il vincolo del terzo mandato, non potrà presentarsi da candidato primo cittadino alle prossime elezioni di primavera. Ed allora è giò scattato il toto candidati con almeno tre nomi in corsa.

Due di questi hanno già ricoperto la carica di Sindaco di Bracigliano: si tratta di Ferdinando Albano, primo cittadino durante l’emergenza frane del 1998, e di Gianni Iuliano, alla guida del Comune con una prestigiosa parentesi da parlamentare.

Il terzo nome è quello di Giovanni Cardaropoli, attualmente assessore della Giunta Rescigno, già candidato alle Regionali del 2020 con la lista del Partito Socialista Italiano.

agendapolitica@libero.it