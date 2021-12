FATEVI NATALE CHE POI ARRIVA IL LANCIAFIAMME DI DE LUCA: CHE COSA CHIUDERA’ ANCORA?

Fatevi Natale, magari anche Santo Stefano, che poi ci penserà il lanciafiamme del Presidente della Regione De Luca a rendere meno serene le vostre festività natalizie. Lo ha annunciato e lo fara’, anche perchè, da tradizione, deve andare oltre i provvedimenti nazionali: è piu’ forte di lui, non riesce ad essere normale, deve, per forza, andare oltre. Ed allora passeremo la giornata di Natale e quella di Santo Stefano ad interrogarci su cosa potrà chiudere e, soprattutto, considerato che si tratta di una decisione autonoma, se ha pensato anche a ristorare le categorie che verranno colpite dalla sua “ira funesta”. De Luca è molto attento, lo si sa, alla comunicazione e sapendo che i quotidiani torneranno in edicola il 27 Dicembre, è molto probabile che la sua “bomba” verrà sganciata nel primo pomeriggio del 26 Dicembre, quando tutto il mondo dell’informazione si risveglierà dopo i bagordi natalizi.

