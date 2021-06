BRACIGLIANO. PARTE LA SUCCESSIONE AL SINDACO RESCIGNO: TRA UN ANNO LE ELEZIONI

Antonio Rescigno chiuderà, esattamente tra un anno, la sua esperienza da Sindaco di Bracigliano per aver raggiunto il limite del secondo mandato. E per l’attuale sindaco del Partito Democratico, che è anche consigliere provinciale, si apre la successione all’interno della sua attuale squadra di Governo. Una scelta prematura ? Forse, ma neppure tanto perchè la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Bracigliano inizierà, sostanzialmente, a Settembre. Non mancano le ambizioni, non mancano neppure le aspirazioni, legittime o meno, ma per Rescigno, una vita da democristiano, è anche arrivato il momento delle scelte.

