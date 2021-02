CALDORO CONTRO CARFAGNA: “HA NOMINATO UN DELUCHIANO TRA I SUOI COLLABORATORI”

“Mi verrebbe da rispondere con una battuta:’ dovere istituzionale’ verso la giunta De Luca” risponde così sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, a chi chiede un commento sulla nomina a consigliere del Ministro Carfagna di un esponente politico promotore di una lista pro De Luca alle ultime regionali.

Caldoro dopo la battuta aggiunge “Ma non è questo. Bisogna evitare per motivi di opportunità e non per un giudizio sulla persona, ma per rispetto delle donne ed uomini che alle regionali hanno sostenuto e lottato per il centrodestra”