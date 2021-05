CAMBIAMO! E CORAGGIO INSIEME PER UN NUOVO PARTITO: ACCORDO TOTI-BRUGNARO

Un accordo tra Cambiamo! e Coraggio, tra il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ed il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per creare dei nuovi gruppi parlamentari e, poi, entro due mesi, dare vita ad un nuovo partito.

Domani, giovedi 27 maggio 2021, alle ore 10.45 presso la nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, in via di Campo Marzio 78, si terrà una conferenza stampa in cui verrà presentato il nuovo gruppo parlamentare

“Coraggio Italia” e a cui parteciperanno anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Nel corso dell’appuntamento, verranno anche illustrate idee e iniziative del gruppo.