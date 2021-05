CAMBIAMO! IN PIAZZA A SALERNO ED AGROPOLI PER LA GIORNATA DELL’ADESIONE

Anche in Provincia di Salerno, come nel resto d’Italia, scatta per il Partito CAMBIAMO! di Giovanni Toti la giornata dell’adesione con i banchetti allestiti in piazza per illustrare ai cittadini i progetti ed i programmi del movimento.

L’appuntamento è sabato 22 Maggio dalle 15:30 sul Lungomare di Salerno nei pressi del Bar Nettuno e ad Agropoli, a partire dalle 17:00, nella centralissima piazza Garibaldi.

L’appuntamento per il Salernitano è nel Comune capoluogo ed Agropoli dove i dirigenti ed i simpatizzanti di Cambiamo! saranno presenti per entrare in contatto con i responsabili territoriali di Cambiamo! e avere informazioni per sostenerlo con il 2×1000 attraverso al dichiarazione dei redditi inserendo il codice S49.

In Provincia di Salerno il Coordinatore Luigi Cerruti ha voluto scegliere il Lungomare della Città di Salerno, nei pressi del Bar Nettuno, e quello di Agropoli, nella parte meridionale della Provincia, per poter contattare ed incontrare il maggior numero di persone.