NAPOLI. C’E’ CHI PENSA AD ANTONIO BASSOLINO PER UNIRE IL CENTRO SINISTRA

Non è all’ordine del giorno ma neppure fuori dall’agenda delle possibilità: il nome dell’ex Sindaco di Napoli e dell’ex Presidente della Regione Antonio Bassolino potrebbe essere un punto di equilibrio tra tutte le forze del centro sinistra e, perchè no, anche con il Movimento 5 Stelle. C’è chi, neppure in maniera tanto segreta, ci sta lavorando e sta provando a mettere insieme l’esperienza e la credibilità di un politico non giovanissimo con l’entusiasmo di una piazza che, sa benissimo, quanto sia importante la sfida per le prossime elezioni comunali. Nulla di ufficiale ma tanti, tanti contatti che, dopo il mezzo passo indietro di Gaetano Manfredi, sono diventati piu’ frequenti e piu’ intensi. Di tempo ce ne è, non tantissimo ma quanto basta per rimettere al centro della discussione il politico che, piu’ degli altri, viene ricordato per la sua capacità di incidere sul futuro della Città di Napoli.

