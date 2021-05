CONSIGLIO REGIONALE. UN DRAPPO BIANCO PER RICORDARE GIOVANNI FALCONE

“Il drappo bianco simboleggia l’impegno dell’istituzione regionale nella quotidiana lotta per riaffermare messaggi di legalità che vanno diffusi soprattutto tra i giovani”.

È quanto afferma il Presidente della Commissione speciale Anticamorra del Consiglio Regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, in merito all’esposizione di un drappo bianco sulla facciata della sede del Consiglio. L’iniziativa, condivisa dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, ha lo scopo di ricordare simbolicamente l’esempio del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie e della sua scorta, nella continua lotta per la promozione della legalità.

“Come Commissione Anticamorra e Beni Confiscati abbiamo in programma una serie di iniziative che coinvolgeranno le Scuole di ogni ordine e grado. L’esempio positivo della vita e dell’impegno di giudici come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche quello di tanti nostri concittadini che non hanno abbassato la testa dinanzi alla criminalità organizzata, dovranno essere la guida di tutti i nostri comportamenti quotidiani. Facendo ognuno di noi la nostra parte riusciremo a riscattare le nostre terre”.