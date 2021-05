EBOLI. INGENITO (M5S): “VIOLENZA IN CITTA’ E’ FALLIMENTO DELLA POLITICA”

Ieri sera, in Piazza della Repubblica, abbiamo assistito all’ennesimo episodio di violenza barbara: una rissa tra bande di cui non sono ancora chiare le dinamiche ma che di sicuro è stata scatenata da futili motivi. Il risultato è di due ragazzi finiti in ospedale.

“Quanto accaduto ieri sera è il chiaro sintomo di un fallimento politico- dichiara Marianna Ingenito, del Movimento Cinque Stelle di Eboli-. La politica ha una responsabilità enorme: non è riuscita ad attivare strategie capaci di intercettare le urgenze sociali del territorio e a porvi rimedio. Ha pensato a sè, prendendo tutto quello che c’era da prendere, invece di educare, nell’accezione originaria ovvero, dare esempi positivi e di rilevanza civica. Nessun dito può essere puntato contro il commissario prefettizio De Iesu. Nessuna responsabilità può essergli imputata. Le forze dell’ordine sono insufficienti per un territorio così ampio. Non ci sono giustificazioni per tali comportamenti, ma una spiegazione c’è: il vuoto totale di idee, la mancanza assoluta di circoli di idee che possano interessare e coinvolgere i più giovani in attività sane. La società è completamente annichilita e la conseguenza immediata è l’uso della violenza sempre e comunque. Serve un cambio di rotta. La politica deve tornare ad essere politica”.