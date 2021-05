COMUNALI 2021. LUNEDI’ 24 A ROMA NUOVA RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA

Una nuova riunione dei rappresentanti del Centro Destra è in programma per lunedi’ 24 Maggio a Roma: all’ordine del giorno la scelta delle candidature per i principali comuni chiamati al voto nella prossima tornata per le amministrative, a cominciare da Roma e Milano, croce e delizia di una coalizione che non riesce a trovare il nome giusto per la capitale politica e per quella economica. Una buona notizia sembra arrivare per Napoli dove, già nella prossima settimana, i partiti del Centro Destra potrebbero ufficializzare il sostegno alla candidatura civica del magistrato Catello Maresca. E per gli altri comuni della Campania ?

A questo punto lo schema pare essere piu’ semplice: un comune a testa per Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sul tavolo ci sono Caserta, Salerno e Benevento ed una situazione politica che va migliorata rispetto alla precedente tornata elettorale. Dal 3-1 secco del 2016 il centro destra spera di recuperare, in Campania, almeno un altro comune, anche se va considerato il cambio di campo di Clemente Mastella, rispetto alle elezioni di 5 anni.