CORRADO MATERA: “NELL’ULTIMO ANNO GRANDE ATTENZIONE PER IL FIUME TANAGRO”

Dalla presentazione di un libro all’interno della sede del Consorzio di Bonifica, il Consigliere Regionale Corrado Matera lancia un messaggio a tutto il territorio della parte meridionale della Provincia di Salerno per il grande impegno, profuso dalla Giunta Regionale, nell’arco dell’ultimo anno.

“Si sono evidenziate opere realizzate in un secolo di storia attraverso le quali il nostro territorio è stato trasformato da palude in un territorio fertile anche sede di insediamenti produttivi importanti. La poca attenzione mostrata nei decenni al fiume Tanagro evidenzia ancora delle criticità. In questo anno (anno della pandemia che ha rallentato alcuni interventi) a seguito di una forte sinergia tra Regione Campania e Consorzio si sta provvedendo alla realizzazione di un primo lotto di interventi per un importo di 2 milioni di euro, altri sono stati programmati. ”

Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera.

“Sono inoltre all’attenzione della Giunta Regionale e del Ministero dell’Agricoltura progetti di sistemazione definitiva dell’intero fiume e di rilancio dello stesso. Si sta lavorando, inoltre, affinchè il #MonteCervati, già oggetto di un primo finanziamento della regione Campania di 6 milioni di euro, il fiume #Tanagro e la #Cerreta insieme possano costituire un progetto integrato di grande rilevanza per la Regione Campania. Un volto diverso al #VallodiDiano che va costruito con strategia, condivisione e lungimiranza.”