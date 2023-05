Per la successione al Sindaco Roberto Monaco, rimasto per 10 anni alla guida del Comune di Campagna, dalle 15:00 si conteranno i voti ottenuti dai tre candidati alla carica di Sindaco del centro della Piana del Sele per questa tornata elettorale 2023.

PIERFRANCESCO D’AMBROSIO

BIAGIO LUONGO

ATTILIO BUSILLO