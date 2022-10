CARLO CALENDA SCOMMETTE SULLA CAMPANIA: IL 19 NOVEMBRE CONVENTION DI AZIONE A NAPOLI

Dopo aver nominato l’ex parlamentare Paolo Russo Responsabile di Azione per il Sud Italia, Carlo Calenda conferma la sua grande attenzione nei confronti della Campania: il prossimo 19 Novembre è, infatti, in programma a Napoli una convention nazionale del partito che, proprio in Campania, ha ottenuto l’elezione in Parlamento di Mara Carfagna e di Antonio D’Alessio. Azione punta alla sua riorganizzazione sul territorio regionale ma anche della Provincia di Salerno dove l’attuale Coordinatore Provinciale Antonio D’Alessio, proprio per la sua elezione a Roma alla Camera dei Deputati, lascerà a breve l’incarico, con l’indicazione di un suo successore.

Share on: WhatsApp