PROVINCIALI 2022. RINVIATA A MERCOLEDI’ LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL PD PER FRANCO ALFIERI

E’ stata rinviata al pomeriggio di mercoledi’ 26 Ottobre, a partire dalle 17:30, la riunione della Direzione Provinciale del Partito Democratico convocata per ufficializzare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno di Franco Alfieri. Per il Sindaco del Comune di Capaccio, dunque, ancora qualche giorno di attesa prima di avviare una mini campagna elettorale tra i sindaci ed i consiglieri comunali dei centri del Salernitano: a breve, intanto, partirà anche la raccolta delle firme necessarie per sostenere la candidatura a Presidente della Provincia di Franco Alfieri.

