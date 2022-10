FISCIANO. PASSA LA LINEA DELL’OPPOSIZIONE: RIUNIONE SUL PONTE DI LANCUSI, LAVORI IN TRE MESI

Alla fine le tante richieste del territorio, portate avanti dai consiglieri di opposizione del Comune di Fisciano, hanno portato ad un risultato concreto, perchè questa mattina i responsabili di Ferrovie dello Stato, di comune intesa con l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale, hanno stabilito un nuovo cronoprogramma dei lavori del Ponte di Lancusi, garantendone la conclusione entro tre mesi. Sarà, dunque, necessario attendere l’inizio del 2023 per vedere terminata un’opera pubblica che, proprio a causa dei ritardi, ha messo in ginocchio un intero sistema di viabilità. Oggi, alla riunione che si è tenuta proprio sul tema del Ponte di Lancusi, la presenza dei consiglieri di opposizione è stata da stimolo per ottenere maggiori garanzie e certezze da parte di Ferrovie dello Stato.

