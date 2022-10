TERZO MANDATO PER DE LUCA ? IN REGIONE LA DELIBERA FERMA IN ATTESA DEL PD

Quando sarà portata all’attenzione del Consiglio Regionale della Campania la delibera per la presa d’atto della sentenza della Corte Costituzionale che consentirà a Vincenzo De Luca, già due volte Presidente della Regione, di presentarsi come candidato anche alle prossime Regionali del 2025? A quanto si apprende la procedura, che sembrava prossima alla definizione già ad inizio anno, si è fermata perchè De Luca vorrebbe condividere la scelta con i futuri vertici del Partito Democratico. Per dirla ancora meglio, prima della celebrazione del Congresso Nazionale del Partito Democratico non se ne farà nulla, perchè la decisione potrebbe anche finire al centro di una possibile trattativa romana. Ed allora c’è da attendere cosa accadrà in casa Pd per sapere se De Luca potrà, o meno, candidarsi alla carica di Presidente della Regione per la quarta volta consecutiva: dopo la sconfitta del 2010, le vittorie del 2015 e del 2020, potrebbe arrivare anche la candidatura nel 2025.

