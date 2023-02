CASERTA, ANNULLATO IL TESSERAMENTO DEL PARTITO DEMOCRATICO: CONGRESSI RINVIATI

La commissione provinciale di Caserta del Pd non ha certificato la platea del tesseramento locale e ha rinviato il congresso dei circoli, sia comunali che provinciali, a dopo il congresso nazionale. In provincia di Caserta, già nelle ultime settimane, si erano registrate alcune anomalie sul tesseramento, in modo particolare sul numero di adesioni provenienti da alcuni comuni, come quello di Sessa Aurunca, zona di provenienza di Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale. E proprio a Caserta, nelle scorse settimane, il candidato Stefano Bonaccini, insieme alla sua Vice Pina Picierno, era stato “costretto” per il pienone all’interno di una sala a tenere un comizio all’aperto, usando una sedia per parlare agli elettori.

