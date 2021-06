CASERTA, COMUNALI 2021. ZINZI ACCETTA CANDIDATURA A SINDACO, CENTRO DESTRA UNITO CON LUI

Il Consigliere Regionale della Lega Gianpiero Zinzi, dopo una lunga riflessione, legata anche al periodo di isolamento per il Covid 18, ha sciolto la sua riserva ed accettato l’ipotesi di una candidatura alla carica di Sindaco per il Comune di Caserta. Zinzi, uno dei piu’ votati alle ultime regionali 2020, oggi anche Presidente della Commissione Antimafia della Regione Campania, annuncia la sua decisione proprio alla vigilia della riunione del tavolo regionale del Centro Destra, in programma domani a Napoli. Una decisione che, stando alle prime indicazioni, renderebbe anche piu’ semplice la configurazione dello scenario regionale delle candidature: Caserta andrebbe alla Lega, Benevento a Forza Italia e Salerno a Fratelli d’Italia. Ovviamente dal tavolo regionale è escluso il Comune di Napoli che appartiene alle competenze dei leader nazionali che attendono le indicazioni di Catello Maresca, in merito alla presenza dei simboli di partito.

