LA SOLIDARIETA’ IN CAMPO PER IL CENTRO VACCINALE DEL COMUNE DI CALVANICO

E’ iniziata la collaborazione tra l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano e il Centro Vaccinale di Calvanico, istituito presso la casa di riposo per anziani. Il sostegno dei volontari del sodalizio con sede a Lancusi, come sta avvenendo in occasione del supporto al Punto Vaccinale di Fisciano, sarà fondamentale per condurre una campagna vaccinale che ormai va avanti spedita.

L’autorizzazione a questa iniziativa è stata concessa dall’Asl di Salerno, che per offrire una gestione ottimale alla campagna vaccinale in corso, ha stabilito, come nel caso di specie, che “La Solidarietà”, attraverso l’impiego dei propri volontari, potesse garantire un supporto logistico, organizzativo e di professionalità al servizio dei sanitari che in questo periodo si stanno occupando della somministrazione delle dosi anti-covid.

Sia da marzo dello scorso anno, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria con il primo lockdown, che in questa fase della campagna vaccinale il mondo del volontariato si è mosso per dare il proprio supporto a sanitari e logistica. In alcuni casi rispondendo all’appello delle Regioni, in altri proponendosi su iniziativa spontanea. I suoi protagonisti gestiscono la prima accoglienza in ospedale o negli hub, rassicurano i pazienti, offrono assistenza dove c’è mancanza e necessità. Se preparati, collaborano con il personale medico.

“E’ un impegno costante, un lavoro a 360 grado, una missione quella che compiono i nostri volontari – ha specificato il Presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa – siamo stati sempre in prima linea, a partire dall’inizio della pandemia e continuiamo ad offrire il nostro supporto nella campagna vaccinale, che a breve ci consentirà un sospirato ritorno alla normalità. Non posso fare altro che ringraziare i nostri volontari e tutto lo staff del nostro sodalizio. Un impegno che va premiato, perché garantisce professionalità e supporto sotto tutti i punti di vista”.

Il Sindaco di Calvanico, Franco Gismondi, ha ringraziato i volontari de “La Solidarietà”, che saranno a supporto dei sanitari del Centro Vaccinale di Calvanico fino alla conclusione della campagna vaccinale in corso.