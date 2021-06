Non c’è nessun progetto concreto per la realizzazione di un ecodistretto nel Comune di Pontecagnano Faiano, neppure per l’impianto di compostaggio. Lo annunciano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa, convocata dopo aver avuto un lungo confronto con il sindaco Giuseppe Lanzara.

