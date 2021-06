SALERNO. GRUPPO OLTRE, 5 CANDIDATI HANNO DETTO NO. ED ORA I TEMPI STRINGONO

E’ quasi un record, una situazione che non si è mai verificata nell’arco degli ultimi anni, eppure il Gruppo Oltre, nell’arco di pochi mesi, ha ricevuto un secco no da ben 5 candidati alla carica di sindaco.

Il primo a rifiutare, in ordine di tempo, è stato l’ex senatore dei DS Andrea De Simone, tirato per la giacchetta dal gruppo Oltre, convinto di poter sfruttare la posizione “anti De Luca” dell’ex assessore al turismo della Regione Campania.

E’ stata, poi, la volta del rifiuto dell’avvocato penalista di Salerno Michele Tedesco, che, per poche ore, è stato addirittura indicato come il candidato unico di tutto lo schieramento contrario all’attuale amministrazione.

Il terzo rifiuto è arrivato dal docente universitario di Diritto Commerciale Giuseppe Fauceglia, candidato, secondo quanto dichiarato dallo stesso professore, a sua insaputa, senza neppure un formale coinvolgimento.

Tre non bastavano ? No, è arrivato anche il quarto rifiuto: quello dell’ex assessore all’ambiente del Comune di Salerno Francesco Savero D’Ambrosio.

Un poker poteva bastare ? No, si è puntato alla cinquina che puntualmente è arrivata con il rifiuto alla candidatura dell’ex Presidente di Salerno Energia Fernando Argentino.