SALERNO. IL CENTRO DESTRA E LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE INTERNA: FAIDE E VELENI

Ci risiamo, come accade ogni 5 anni da oltre un ventennio: il centro destra della città di Salerno è impegnato nel tradizionale scontro interno, fatto di veti, veleni e contrasti, per la scelta del candidato alla carica di Sindaco. E se non bastasse lo scontro tra partiti, si aggiunge anche lo scontro nei partiti dove fazioni e correnti sfruttano l’occasione della campagna elettorale per sistemare vecchie vicende ed antichi livori. Ebbene, basterebbe la metà dell’energia che i partiti del centro destra impiegano per dirimere le questioni interne, per fare la migliore campagna elettorale del mondo e vincere anche le Comunali di Salerno. Tutto questo, pero’, non accade. Perchè ? Forse perchè ci si ricorda delle Comunali ogni 5 anni e non ogni giorno – la campagna elettorale in una città come Salerno non puo’ ridursi agli ultimi tre mesi prima del voto. Forse perchè le Comunali vengono vissute come uno strumento di posizionamento all’interno dei partiti, in vista delle elezioni politiche – le uniche che vedono, quasi sempre, il centro destra maggioranza in città. E’ un problema di metodo ? Sicuramente, ma anche di uomini e di donne che si muovono all’interno dei partiti.

Share on: WhatsApp