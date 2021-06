FONDAZIONE RAVELLO. ANTONIO BASSOLINO CONTRO LE SCELTE DI VINCENZO DE LUCA

“Alla Fondazione Ravello mi legano tanti rapporti istituzionali ed affettivi. La presidenza Scurati – nato a Napoli, grande scrittore, innamorato di Ravello- ha suscitato in me e in tante persone la speranza di un rilancio, di poter riprendere e rinnovare la bella esperienza di Domenico De Masi. ”

Lo scrive il candidato sindaco per la città di Napoli e già Presidente della Regione Antonio Bassolino.

In queste ore si corre il grave rischio che tutto precipiti e vada perduto, dopo le dimissioni di Scurati in conseguenza della messa in discussione della sua autonomia e della sbagliata censura ad una personalità come Roberto Saviano. È dunque indispensabile un momento di chiarezza e di responsabilità. Respingere le dimissioni di Scurati è una saggia e doverosa scelta. È un atto che può consentire allo scrittore di rivedere la sua decisione e di portare avanti il suo impegno e le sue libere scelte culturali alla guida della Fondazione