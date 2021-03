CASTELLABATE. APPROVATO IN GIUNTA IL PROTOCOLLO CONTRO USO DELLA PLASTICA

La giunta comunale di Castellabate ha formalmente adottato il Protocollo d’intesa siglato con l’associazione ‘Plastic Free Onlus’ che opera sul territorio nazionale con una vasta rete di volontari sensibili ai temi ambientali. L’obiettivo comune è quello di informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, in particolare di quella monouso, pericolosa per gli animali marini ed altamente inquinante. Castellabate intende lanciare esempi di comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente e della natura, invitando tutta la comunità ad una coscienza ecologica ambientale sempre più attenta e più efficace nelle azioni di tutela. Il protocollo faciliterà le varie attività previste dall’associazione, come ad esempio gli eventi di raccolta dei rifiuti nei siti maggiormente interessati dall’accumulo di plastiche e tante altre iniziative che verranno programmate in collaborazione con enti e cittadinanza attiva.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito al protocollo: «Il nostro Comune vanta un’attenzione ai temi ambientali molto alta, testimoniata dai tanti riconoscimenti ottenuti e conservati negli anni, tra tutti citiamo ad esempio la Bandiera Blu FEE dal 1999. Attraverso la collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus potenzieremo il percorso già avviato negli anni con iniziative pensate per sensibilizzare sulle cattive abitudini ambientali sia i nostri cittadini che i numerosi turisti che frequentano le nostre spiagge, puntando inoltre alla formazione di una nuova generazione più consapevole, tramite giornate formative anche nelle scuole».