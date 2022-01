CAVA DE’ TIRRENI. AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL GRANDE PARCO URBANO

Questa mattina, il Sindaco Vincenzo Servalli ha presieduto la riunione operativa con i tecnici comunali e i responsabili del raggruppamento d’impresa Gi.Ga Project, che dovranno realizzare il nuovo grande parco urbano progettato dall’architetto Pica Ciamarra e Associati, all’incontro ha partecipato anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore.

L’opera, che si estende sui 300 metri di corso Principe Amedeo, della copertura del trincerone ferroviario, sarà cantierata il 31 gennaio prossimo e la durata prevista dei lavori è di 8 mesi. L’importo complessivo di circa 3.4 milioni di euro rientra nel piano finanziario del PIU Europa, che con l’accordo di programma del 29.12.2015 ha assegnato al Comune le risorse compensative rinvenienti dalla certificazione dei progetti retrospettivi.

“È un’opera fondamentale per la nostra città – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – che riammaglia il fondovalle, prima diviso dalla ferrovia e poi dal cemento armato del trincerone. Entro l’anno avremo uno spazio che rivoluzionerà non solo un tratto di strada ma anche la stessa vivibilità, con un parco verde e delle strutture per la socializzazione e per i bambini. Il nuovo grande Parco Urbano insieme a tutti gli altri 8 grandi progetti dei Pics, tutti finanziati e messi a bando per la realizzazione, oltre ai 10 milioni di euro per sistemare definitivamente le case popolari di Pregiato e i 10 milioni di euro del Pnrr per la realizzazione della nuova piazza San Francesco danno il segno tangibile, concreto della nostra azione amministrativa che nonostante la pandemia, non ha mai perso di vista gli obbiettivi di cambiamento e di svolta che ci eravamo prefissi”.