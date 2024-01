CAVA DE’ TIRRENI. AZIONE ALZA IL TIRO: “FIDUCIA A SERVALLI SOLO SUI SINGOLI PROVVEDIMENTI”

Azione alza il tiro a Cava de’ Tirreni e nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il deputato Antonio D’Alessio, il Coordinatore Provinciale Gigi Casciello, i consiglieri comunali del centro metelliano Federico De Filippis e Francesco Manzo, annuncia una fiducia a singhiozzo nei confronti dell’attuale maggioranza del Sindaco Vincenzo Servalli, un voto che sarà favorevole solo sui singoli provvedimenti e non a scatola chiusa in nome di una alleanza di governo la cui compattezza è venuta meno. Il partito di Carlo Calenda, a Cava de’ Tirreni, si sfila dalla maggioranza che non gode, certo, di buona salute e si pone in una posizione fortemente critica anche, come piu’ volte sottolineato nel corso dell’incontro con la stampa, per la poca efficacia dell’azione amministrativa del primo cittadino Servalli e dei suoi assessori. I numeri, almeno per il momento, sono ancora dalla parte di Servalli ma i tempi per arrivare alla campagna elettorale del 2025 sono ancora molto lunghi.

