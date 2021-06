CAVA DE’ TIRRENI. CIRIELLI (FDI): “BUONA NOTIZIA INTITOLAZIONE AI MARTIRI DELLE FOIBE”

“Plaudo alla decisione della Giunta Comune di Cava de’ Tirreni, che ha accolto l’appello lanciato dal Comitato Dieci Febbraio e sostenuto da Fratelli d’Italia in occasione del Giorno del Ricordo, di intitolare i giardini pubblici che costeggiano Corso Principe Amedeo ai Martiri delle Foibe. E’ sicuramente una buona notizia”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di FdI Italo Cirielli: “L’obiettivo è conservare nel tempo la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra, tra cui ricordo anche l’esule cavese Pietro Santin. Si tratta di eventi storici drammatici che non andranno mai dimenticati soprattutto dalle future generazioni. Ringrazio il sindaco Vincenzo Servalli e l’intera Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata in merito a questa proposta, che auspico possa essere condivisa da tutte le forze politiche cavesi”.

