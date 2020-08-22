CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2020. ENRICO BASTOLLA CON DUE LISTE IN CAMPO: ECCO TUTTI I NOMI

Enrico Bastolla, già assessore comunale, ha depositato la sua candidatura a sindaco di Cava de’ Tirreni. A sostenerlo ci saranno due liste civiche. Ecco tutti i nomi
I CANDIDATI CON LA LISTA LIBERI DI… CANDIDATO SINDACO ENRICO BASTOLLA
#bastollacandidatosindaco
1 RUSSO ANTONIO
2 APICELLA MATTEO
3 BASTOLLA LAURA
4 CARRATU’ GERARDA
5 CASABURI ANNA
6 CAVALIERE FIORE
7 CAVINA LORENZO
8 DI GIUSEPPE MASSIMO
9 FARANO ALBERTO
10 GIGANTINO ANGELO
11 LAMBIASE GIUSEPPE
12 LANDI SANTA
13 MANZO VALENTINA
14 MARCIANO GUENDA
15 PARISI MARIO
16 PLUTO MARIO
17 SANTORIELLO SAMANTA
18 SENATORE ADA
19 SIANI ANTONIO
20 STRIAMO MICHELE
21 VITALE GELSOMINA
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CANDIDATI CON LA LISTA CAVAPERCAVA CANDIDATO SINDACO ENRICO BASTOLLA
#bastollacandidatosindaco
1 MOSCA CIRO
2 ADINOLFI GIUSEPPE
3 BUCCIARELLI MARIA OLMINA
4 BOVE BICE
5 CARLEO GIANLUCA
6 CASABURI SERENA
7 CAVALLARO FRANCESCO
8 GLISENTI FRANCESCA
9 IMPROTA JONATHAN
10 MASTROLIA ANTONIO
11 MAZZOTTA MARCO detto MARCO CEKE
12 PARISI ERNESTINA
13 PISCOPO CARLOTTA
14 SCALA GIUSEPPE
15 SENATORE SALVATORE
16 VISCITO GIOVANNI