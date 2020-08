REGIONALI 2020. STEFANO CALDORO: “ORA LIBERIAMO LA CAMPANIA DA CLIENTELE E MALAFFARE”

“Consegnate le liste. Si parte. Abbiamo messo in campo donne ed uomini liberi, preparati. Dirigenti politici, militanti e tanta società civile, un mare di giovani e donne”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania.

“Con questa squadra – dice – libereremo la Campania dalle clientele e dal malaffare. Da una parte c’è la vecchia politica, unita solo dalla voglia di poltrone, magari da dividere con i nuovi alleati grillini”.

“Il centrodestra è invece unito, ha una visione chiara del futuro della Campania ed è pronto – conclude – a completare la rimonta, come dimostrano tutti i sondaggi. I cittadini campani vogliono cambiare”.

