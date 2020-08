BATTIPAGLIA. AGGIUDICATI I LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Si è conclusa nella giornata di ieri la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per l’ adeguamento e

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-

19.

Tale procedura è stata completata in tempi decisamente ristretti in quanto, nonostante il Comune di

Battipaglia abbia tempestivamente prestato la propria candidatura, il relativo finanziamento previsto dal

Decreto Rilancio è stato concesso soltanto il 13 Luglio. Ciò ha indotto il suddetto Ente ad attivare cinque

diverse procedure di affidamento dei lavori in modo da avere cinque cantieri autonomi.

L’inizio dei lavori avrà luogo a far data da lunedì 24 Agosto :” Seguiremo l’intero percorso scolastico in modo

che tutti gli alunni non possano sentirsi in pericolo e siano tutelati. Saremo vigili e attenti, pronti a

raccogliere le istanze e ad intervenire tempestivamente ”. Sottolinea il Sindaco Cecilia Francese.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Assessore ai lavori pubblici Cerullo:”

Per tutelare gli studenti, il corpo docenti e il personale tutto. E’ stato dedicato un notevole impegno e sforzo da parte di tutti e si è stabilito un percorso condiviso, soprattutto con i presidi che, lavorando insieme all’amministrazione, hanno dimostrato, in questo periodo così difficile per i nostri studenti, quanto sia importante il lavoro di squadra