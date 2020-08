GABRIELA BELLISSIMO (CAMPANIA LIBERA): LUNEDI’ 24 AGOSTO APRE IL PUNTO ASCOLTO DI CAPACCIO-PAESTUM

Gabriela Bellissimo, imprenditrice del settore Horeca, oggi candidata al Consiglio Regionale nella lista Campania Libera a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca Presidente, lunedi’ 24 Agosto, a partire dalle 19:00, aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale con l’inaugurazione del Punto di ascolto a Capaccio-Paestum.

“Sarà un evento organizzato nel pieno rispetto delle normative Anticovid 19”, precisa Gabriela Bellissimo, “al quale, proprio per questa ragione, abbiamo invitato un numero ristretto di persone. Ringrazio, sin d’ora, il Consigliere Regionale di Campania Libera Nello Fiore che ha accolto il mio invito e avrà modo di raccontare la sua esperienza, negli ultimi 5 anni, all’interno del Consiglio Regionale della Campania.”

“Da lunedì 24 Agosto”, conclude la candidata di Campania Libera, “cerchero’ di incontrare il maggior numero di elettori della Provincia di Salerno per spiegare loro quello che è il mio progetto per il rilancio del turismo in Campania e per la tutela di quanti lavorano all’interno di questo mondo”.