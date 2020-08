PELLEZZANO. LE TELECAMERE DEL COMUNE BECCANO UN ALTRO SUDICIONE

Ancora una volta via Sabato de Vita a Pellezzano è finita nel mirino dei “furbetti” del sacchetto. Le telecamere di videosorveglianza hanno stanato un’altra persona che ha illecitamente depositato dei sacchi di immondizia in un’area dove è posto apposito divieto di scarico rifiuti.

“Siamo alle solite – ha commentato il sindaco Francesco Morra – Stiamo constatando che quella dello scarico abusivo di rifiuti sta diventando una cattiva abitudine, che bisogna assolutamente contrastare. Come Amministrazione Comunale continueremo a tenere una linea dura nei confronti di coloro che non rispettano le regole per il corretto conferimento della raccolta differenziata. Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale guidata dal comandante Carmine Somma, che monitorano costantemente il territorio per favorire la diffusione di un comune senso civico”.

In questa circostanza, a differenza di quelle precedenti, la persona identificata è un residente locale. Verrà raggiunto da apposita sanzione amministrativa nel rispetto della normativa vigente in materia di corretto conferimento della raccolta differenziata.

Sull’argomento è intervenuto anche il vicesindaco con delega all’ambiente, Michele Murino, che insieme alle forze dell’ordine sta seguendo da vicino l’evolversi di queste vicende che evidenziano la mancanza di rispetto di poche persone, il cui comportamento scorretto non mette certo nell’ombra l’osservanza delle regole da parte della maggioranza dei residenti di Pellezzano, i quali continuano a seguire atteggiamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente e degli altri cittadini.

La raccomandazione da parte delle istituzioni locali, dei volontari della Protezione Civile, degli agenti di Polizia Municipale e delle guardie ambientali è quella di mantenere comportamenti responsabili, soprattutto in periodi complicati come questo, con un’emergenza sanitaria che sta completamente stravolgendo le abitudini di tutti. Il rispetto per l’ambiente, come evidenziato anche dal vicesindaco Murino, deve essere alla base di un comune senso di appartenenza al proprio territorio di origine, che non può e non deve essere deturpato a causa della noncuranza di pochi.