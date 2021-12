CAVA DE’ TIRRENI. EROGATI OLTRE 130MILA EURO DI BONUS SOLIDARIETA’

Sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi e non ammessi per la concessione, disposta dell’Amministrazione Servalli, dei contributi di solidarietà alimentare, per il pagamento dei canoni di locazione e della TA.RI, a sostegno dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria in corso per la pandemia covid19.

Le graduatorie e la determina di assegnazione di contributi e il modello per l’eventuale ricorso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune cliccando sul link: http://www.comune.cavadetirreni.sa.it/default.php?st=&mt=2&cat=247&ID=59042

È possibile presentare ricorso fino al 23 dicembre prossimo.

Sono pervenute 1009 domande delle quali 373 ammesse ai benefici per un impegno economico complessivo di 138.600, 00 euro.

Le modalità di erogazione del sostegno economico sono le seguenti: per il bonus alimentare, accredito sul conto corrente degli aventi diritto o, in alternativa, emissione del mandato di pagamento a favore degli stessi; per il canone di locazione, accredito diretto sul conto corrente del proprietario

dell’immobile indicato nell’istanza; per il contributo TA.RI: il beneficio riconosciuto sarà trattenuto direttamente dal Comune di Cava de’ Tirreni a fronte della cartella di pagamento relativa alla TA.RI.

“L’impegno di questa Amministrazione – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Annetta Altobello – per le persone in difficoltà non è mai venuto meno, né sono stati mai ridotti i contributi nonostante le note difficoltà di bilancio. Un ringraziamento agli uffici che in tempi celeri e così come avevamo promesso, prima di natale sono riusciti a concludere tutte le procedure di verifica delle domande”.