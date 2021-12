SINDACI IN CONSIGLIO PROVINCIALE, L’ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE COMUNITA’

L’esperienza maturata, nel corso degli anni, da Sindaco messa al servizio delle Comunità e dell’intero Consiglio Provinciale: i primi cittadini che, nel corso dell’ultima tornata elettorale, sono stati eletti all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino, sono chiamati ad un ulteriore sforzo, in termini di tempo e di impegno, per i prossimi due anni. Sindaci in prima fila, come Francesco Morra di Pellezzano, Martino D’Onofrio di Montecorvino Rovella, Carmelo Stanziola di Palinuro e Alessandro Chiola di Montecorvino Pugliano che, nel corso degli anni, hanno acquisito capacità e competenze di livello, nettamente superiori a quelle dei semplici consiglieri comunali. Il Covid ha fatto il resto, trasformando i sindaci – ed il generale tutti gli amministratori di maggioranza – nel primo avamposto istituzionale al quale i cittadini, le famiglie, le imprese hanno rivolto ogni tipo di richiesta, in ogni giorno dell’anno. E’ il momento, dunque, di premiare il lavoro portato avanti sui territori dai sindaci eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale per le Provinciali 2021.

