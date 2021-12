CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO VINCENZO SERVALLI PRESENTA IL NUOVO PIANO PARCHEGGI

Accompagnato da molte polemiche e da numerose richieste di rivedere al ribasso le tariffe, il nuovo Piano Parcheggi del Comune di Cava de’ Tirreni vede, finalmente, la luce in maniera ufficiale. E’, infatti, in programma, per la mattinata di lunedi’ 6 Dicembre, a Palazzo di Città, una conferenza stampa nel corso della quale il Sindaco Vincenzo Servalli, insieme all’amministratore unico di Metellia Servizi Giovanni Muoio, presenterà alla stampa ed alla città il nuovo Piano Parcheggi per il comune metelliano.

