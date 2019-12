CAVA DE’ TIRRENI. MAGGIORANZA SERVALLI RESPINGE ACCUSE CDX: “SOLO SCIACALLAGGIO”

“E’ proprio vero che è meglio un silenzio sensato che parole senza senso.

Questo è l’unico commento al patetico comunicato di F.I., F.d.I. e Lega che non hanno alcun argomento se non quello di cavalcare un’iniziativa giudiziaria in corso che è ormai chiara in tutta la sua evidenza. L’estraneità dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, infatti, è lampante ed acclarata.” E’ quanto scrivono i responsabili dei gruppi consiliari PD, PSI, CAVA CI APPARTIENE, CAVA MODERATA.

Agitare lo spettro dello scioglimento del consiglio comunale non solo denota ignoranza sulle procedure, ma dimostra ancora una volta come l’opposizione cittadina non vada oltre lo sciacallaggio politico. Non potendo muovere alcun rilievo ed osservazione sull’azione amministrativa, le forze politiche del centrodestra prendono spunto da una vicenda giudiziaria in corso da più di un anno per dare segnali della loro esistenza. Nello stigmatizzare questo comportamento, riteniamo doveroso ribadire anche oggi la piena fiducia nell’operato della magistratura affinché si possa arrivare quanto prima alla definizione della vicenda processuale in corso ed auspichiamo, al tempo stesso, che Enrico Polichetti possa dimostrare la correttezza del suo operato, nel contempo invitiamo il Sindaco e la giunta ad andare avanti nell’azione amministrativa, nell’interesse e per il bene di Cava de’ Tirreni. I cittadini cavesi sono intelligenti e sapranno valutare quest’ennesima esternazione senza senso .