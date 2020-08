CAVA DE’ TIRRENI. MARCELLO MUROLO: “INACCETTABILE RIDUZIONE MEDICINA TERRITORIALE”

servizio di guardia medica di Cava de’ Tirreni.” E’ questo l’allarme che lancia Marcello Murolo, candidato sindaco per il centro destra. “Trovo inammissibile che l’ASL di Salerno abbia deciso di spostare in costiera amalfitana, dal primo settembre prossimo, ben cinque medici attualmente addetti al

“In questo modo, vengono ulteriormente ridotti i servizi di medicina territoriale che invece, soprattutto in tempi come questi, andrebbero rafforzati per assicurare vigilanza e assistenza per 24 ore al giorno.

Ricordo che in questi mesi i medici di guardia medica -più precisamente del servizio di continuità assistenziale- hanno affrontato grandi difficoltà operative, dovute alla cattiva organizzazione, da parte dell’ASL, del funzionamento dell’Unità speciale costituita per la lotta al Covid-19, alla quale non sono mai stati assegnati locali idonei e separati da quelli dove opera la guardia medica.

Il rilancio complessivo della medicina territoriale costituisce uno dei punti focali del mio programma amministrativo. Invece, come è accaduto per l’Ospedale, anche questo settore viene abbandonato a se stesso e sacrificato agli interessi altrui, nella più totale inerzia dell’Amministrazione uscente.

E’ tempo di cambiare, in meglio. E’ tempo di tornare a tutelare gli interessi di noi cavesi.”