CAVA DE’ TIRRENI. SERVALLI CI RIPROVA, IL CENTRO DESTRA CERCA L’UNITA’ VINCENTE

Cava de’ Tirreni, storicamente, rappresenta un feudo del centro destra in Provincia di Salerno. E lo sa bene il sindaco uscente Vincenzo Servalli il quale, in cuor suo, spera che la coalizione giunga all’appuntamento con le elezioni diviso e spaccato. Cosi’ come accadde 5 anni fa, quando la Lega non era ancora una forza rilevante, ma quando Forza Italia e Fratelli d’Italia percorsero due strade diverse. E Servalli, con un centro sinistra forte anche a livello regionale e nazionale, vinse al secondo turno, conquistando la carica di primo cittadino di Cava de’ Tirreni. Cinque anni sono quasi trascorsi, il clima politico è completamente cambiato, qualche acciacco l’amministrazione Servalli l’ho avuto nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo. Adesso, da domani 1 gennaio 2020, si fa sul serio perchè le elezioni si avvicinano e Cava de’ Tirreni merita una scelta fatta con ampio anticipo per consentire una campagna elettorale seria, rispettosa e meditata.

