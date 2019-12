EBOLI 2020. LA SFIDA DI MASSIMO CARIELLO: UNA COALIZIONE CIVICA E TRASVERSALE

Anche se negli ultimi tempi non se la passa molto bene, per tante polemiche ed alcune vicende giudiziarie, il sindaco di Eboli Massimo Cariello sarà, sicuramente, ricandidato per le prossime elezioni comunali della primavera 2020.

Non dovendo attendere l’ok da parte di segreterie politiche provinciali o regionali, Cariello, anche per il 2020, presenterà una coalizione ampia, civica e trasversale dove saranno presenti uomini e donne provenienti da ogni schieramento politico ma senza alcun simbolo di partito. Avrà ancora una volta ragione ? Intanto, contro Cariello si preparano gli schieramenti tradizionali: il centro sinistra (a guida Leu piu’ che Pd), il centro destra (con la Lega che vuole giocare un ruolo da protagonista), l’incognita del Movimento 5 Stelle che, ad Eboli, ha pur sempre un suo parlamentare (Cosimo Adelizzi, ndr).