E’ in via di pubblicazione, a partire dal 3 gennaio, il Bando della Regione Campania per sostenere l’innovazione degli operatori mercatali: fino a 50.000 euro di finanziamento a fondo perduto, a disposizione di chi intende effettuare un investimento migliorativo della propria attività. Ad annunciarlo è Luca Cascone, consigliere regionale del Gruppo De Luca Presidente.

