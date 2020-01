2020, L’ANNO DELLA FONDAZIONE PICENTIA: LA CREATURA VOLUTA DA GIUSEPPE BISOGNO

Il 2020 sarà, anche, l’anno della Fondazione Picentia, l’organismo voluto e realizzato dall’imprenditore di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno che, con la collaborazione di giovani cervelli del territorio e la preziosa opera di sostegno del comitato scientifico guidato dall’ex Rettore Raimondo Pasquino, ha coronato un sogno. Una Fondazione per i giovani del Sud, per creare occasioni di crescita, sviluppo e lavoro senza dover percorrere migliaia di chilometri per dare concretezza ad un progetto di vita. L’idea, semplice ed efficace, è quella di evitare che gli investimenti per la cultura e per la formazione, che si concretizzano nel Sud dell’Italia, possano, poi, essere utilizzati altrove, quando addirittura all’estero. Dal mese di Gennaio 2020 la Fondazione Picentia entra nella sua fase operativa a cominciare dallo studio sulla progettazione per i Fondi Europei, una risorsa spesso dimenticata o male utilizzata soprattutto nel Meridione d’Italia.

