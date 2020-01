MONTORO, LA SFIDA 2020: LE REGIONALI E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Vinta la sfida delle Comunali 2019, il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, e con lui tutta la maggioranza, è chiamato ad affrontare una nuova avventura: quella delle elezioni regionali 2020 e, con essa, anche la tutela del territorio. Una rappresentanza che, da tempo, manca all’interno del Consiglio Regionale e che, adesso, puo’ trovare uno spazio proprio grazie al lavoro politico ed amministrativo di una intera maggioranza. Il Sindaco Giaquinto, ma con lui i principali esponenti dell’amministrazione comunale, ora è chiamato ad una scelta: individuare il nome sul quale puntare per far contare Montoro ed i suoi elettori. Da tempo circola, con insistenza, il nome dell’attuale consigliere di maggioranza Antonello Cerrato: su di lui arriveranno i consensi di chi, pochi mesi fa, ha vinto la campagna elettorale per le Comunali 2019 ? Anche questa è una sfida.

