BENVENUTO 2020. L’ANNO DELLE REGIONALI, SI VOTA PER LE COMUNALI. LE POLITICHE ? CHISSA’

Benvenuto al nuovo, al 2020, anno bisestile, con molti appuntamenti elettorali importanti.

A cominciare, come fare diversamente, dalle Regionali che, quasi di sicuro, si terranno il 31 maggio 2020, perchè a nessuno conviene spostarle in piu’ in là. De Luca, che per qualche settimana aveva pensato a far slittare la data, alla fine sembra convinto: votare insieme alle elezioni comunali che, in Provincia di Salerno, si terranno in alcuni comuni importanti. Quali? Cava de’ Tirreni, Eboli, Angri, Pagani: solo per citare quelli con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Dunque, ricapitolando a fine maggio 2020 si voterà per le Regionali e per il rinnovo di numerosi consigli comunali. Basta cosi’ ? Chissà, le elezioni politiche anticipate, sventolate come un spettro dinanzi ad ogni crisi di governo, per curare i numerosi mal di pancia di deputati e senatori di maggioranza, potrebbe anche arrivare: se in Emilia Romagna il centro destra dovesse vincere, tutto potrebbe cambiare. E ci sono anche altri temi caldi che mettono a rischio la tenuta del Governo Conte: dalla Giustizia alle riforme di Quota 100 e reddito di cittadinanza. Insomma, la carne sul fuoco non manca.