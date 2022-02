CAVA DE’ TIRRENI. SIAMO CAVESI: “DIMISSIONI LEO, SEGNALE PREOCCUPANTE PER LA CITTA’ “

In un momento difficile per la città, in cui i consiglieri comunali vedevano nella Commissione Bilancio la sede naturale di coordinamento politico per le scelte di riequilibrio che dovranno essere necessariamente assunte, la rinuncia del Consigliere Leo assume un significato estremamente preoccupante, perché segnala l’impossibilità di qualsiasi tentativo di riforma della macchina comunale.