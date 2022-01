C’E’ FOLLA NEL PARTITO DEMOCRATICO PER LE CANDIDATURE ALLE PROSSIME POLITICHE

Dietro il voto del Quirinale, ci potrebbe essere anche la sorpresa (spiacevole, soprattutto per gli uscenti) di un voto politico anticipato – a settembre se non addirittura prima – ed allora la lista dei possibili candidati all’interno del Partito Democratico si va allungando. E, se pure si dovesse votare a scadenza, c’è da contare un anno da oggi che, per le Politiche, sono, praticamente, nulla. La “primogenitura” della candidatura spetta, ovviamente, agli uscenti, a cominciare da Piero De Luca ed Eva Avossa, indicati come i promotori della corrente Progressisti per il Pd, che potrebbe andare a braccetto nel listino proporzionale (primo e seconda della lista) con l’ex Vice Sindaco di Salerno impegnata anche nel collegio Uninominale di Salerno. C’è, poi, la questione Maraio: il PSI, con qualunque legge elettorale, non riuscirà a fare liste in ogni parte d’Italia, figurarsi, poi, raggiungere il quorum; da qui l’intesa con il Segretario Nazionale Enrico Letta per una possibile federazione che consentirà ad alcuni candidati marcati Partito Socialista Italiano di essere ospitati all’interno delle liste del PD. E quelli di Leu ? Che fanno, restano a guardare ? Manco a parlarne, perchè oramai la frattura è risanata, l’amore è riscoppiato ed in Provincia di Salerno una candidatura spetta di diritto all’uscente Federico Conte: ovviamente, nella lista del Partito Democratico o in un collegio uninominale della Provincia.

agendapolitica@libero.it