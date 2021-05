CHE FINE HA FATTO LA LEADERSHIP DI CONTE NEL M5S? E DI MAIO, ZITTO ZITTO…

Sarà una piattaforma a fermare il futuro politico dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ? Per il momento pare di si perchè la guerra legale tra il M5S e l’associazione Rousseau sull’utilizzo dei dati degli iscritti ha congelato il grande ritorno sulla scena dell’avvocato del popolo che, nelle sue intenzioni, avrebbe voluto conquistare la scena proprio alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale per le Comunali 2021. Ed, invece, no: tutto fermo, per manutenzione diciamo. E Luigi Di Maio, che qualche grammo di esperienza l’ha guadagnata negli ultimi anni, zitto zitto, si fa per dire, si è ripreso il centro del palcoscenico politico: la lettera con la quale chiede scusa per l’atteggiamento giustizialista del M5S negli anni passati è un nuovo manifesto politico ma anche un segnale chiaro a tutti, parlamentari ed elettori: fin quando non ci sarà Conte, il capo sono io. E, forse, anche dopo.

