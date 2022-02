CILENTO DELIZIE APRE IL SUO STORE NEL CENTRO DI SALERNO IL 24 FEBBRAIO

E’ tutto pronto per l’apertura ufficiale del nuovo store di Cilento Delizie, marchio di prodotti tipici del territorio della Provincia di Salerno: dopo il successo di una apertura temporanea nel periodo delle festività natalizie, adesso, dal 24 Febbraio, Cilento Delizie si prepara a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti delle tipicità. Il nuovo punto vendita si trova nella Traversa Marano, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele, a poche centinaia di metri dalla Stazione Ferroviaria; una scelta strategica da parte dei titolari dello store per rimanere sempre a contatto non solo con la Città di Salerno ma anche, con quanti, ogni giorno la frequentano per lavoro e per turismo. Cilento Delizie parte con la sua nuova avventura il 24 febbraio ed, insieme ai prodotti a chilometri zero realizzati per tutto l’anno, proporrà, immediatamente, una serie di novità per il periodo delle Festività Pasquali: dalle Uova alle Colombe, tutte rigorosamente artigianali.

