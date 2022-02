DATA COMUNALI 2022 E REFERENDUM. LA DECISIONE DEL MINISTRO ATTESA PER LA PROSSIMA SETTIMANA

Il Ministro dell’Interno deciderà, entro la prossima settimana, la data per le Comunali 2022 e per i Referendum abrogativi e non è escluso che si possano celebrare insieme, nel giorno scelto per il primo turno delle amministrative. Le richieste avanzate in modo particolare da Lega e Forza Italia per un “Election Day”, motivate anche da ragioni economiche per un risparmio sull’allestimento dei seggi, potrebbero essere accolte dal Ministro Lamorgese che si appresta ad emanare il Decreto Elettorale. In caso di giornata unica per il voto, in base alla normativa in vigore, la data dovrà ricadere prima del 15 Giugno, termine ultimo per la finestra elettorale per i Referendum. A questo punto è sempre piu’ probabile che la data sia quella del 22 e del 23 Maggio, per il primo turno delle Amministrative ed anche per i Referendum sulla Giustizia ammessi dalla Corte Costituzionale.

