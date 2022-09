COLLEGIO GIUGLIANO CAMERA. DOMENICO BRESCIA (CDX) 43,3%, FIORELLA ZABATTA (CSX) 25,5%

Il Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati Giugliano, fino a qualche mese considerato in bilico per la vittoria finale, secondo il sondaggio di Bibimedia, è saldamente nelle mani del centro destra con il candidato Domenico Brescia – esponente di Forza Italia – che raggiunge una percentuale del 43,3%. Dietro di lui la candidata del centro sinistra Fiorella Zabatta che ottiene il 25,5%.

Resta, sempre secondo il sondaggio di Bibimedia effettuato su tutti i Collegi d’Italia, fuori dalla contesa anche Antonio Caso, candidato del M5S che non va oltre il 21,2% mentre ottiene il 5,3% il candidato di Italia Viva Azione Vincenzo Daniele.